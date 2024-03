© Foto: DALL-E



Meme-Coins sind Kryptowährungen, die von Internet-Memes, Scherzen und Satire inspiriert sind und meist keinen Anwendungsfall haben. Pepe ist so eine und konnte innerhalb eines Jahres um fast +16.000 Prozent zulegen. Seit Wochen führt der Meme-Coin Pepe immer wieder die Liste der angesagtesten Kryptowährungen auf CoinMarketCap an. Laut der Branchenseite wurde diese Kategorie eingeführt, um zu zeigen, welche "Kryptowährungen in den letzten 24 Stunden die meiste Sichtbarkeit auf der Website hatten." Der Hype um den Meme-Coin mit Froschmotiv nahm zuletzt fast schon absurde Züge an: Innerhalb eines Jahres hat Pepe 15.963 Prozent an Wert gewonnen (Stand: 11. März, 11:39 Uhr). Dabei hat der …