In einem schwachen Marktumfeld geht es am Montag Vormittag mit der Aktie von Delivery Hero um rund fünf Prozent nach oben. Hintergrund ist eine positive Einschätzung der US-Bank JP Morgan, die weiterhin den MDAX-Wert auf "Overweight" einstuft und ein Kursziel von 40 Euro sieht - das entspricht ausgehend vom aktuellen Kurs rund 60 Prozent Potenzial. Die in jüngster Zeit bessere Entwicklung beim Bruttowarenvolumen in Asien sorgt bei dem Bankhaus für Zuversicht - Anleger lassen sich davon anstecken. ...

