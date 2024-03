Das französische Energieunternehmen SMEG vergrößert sein Schnellladenetz in Frankreich und hat den niederländischen Hersteller EVBox in diesem Kontext mit der Lieferung von 300 Schnellladestationen im Leistungsbereich von 120 bis 180 kW beauftragt. Die 300 Geräte aus niederländischer Herstellung sollen einer Mitteilung von EVBox zufolge an mehr als 100 Gewerbestandorten in Frankreich installiert werden. Sie werden dabei Teil des von SMEG betriebenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...