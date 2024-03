Megatrend Künstliche Intelligenz: Diese KI-Coins empfehlen Experten

Es fühlt sich ein bisschen so an wie vor den 2000er Jahren, als alles, was mit dem Internet zu tun hatte, regelrecht explodiert ist. Wer in Internetfirmen investiert hat, konnte damit fast nur Gewinne erzielen. Zumindest bis die Dotcom-Blase im Jahr 2000 geplatzt ist. Was damals das Internet war, ist heute künstliche Intelligenz. Die Nvidia-Aktie geht durch die Decke und auch am Kryptomarkt explodieren sämtliche Coins, die sich mit dem Thema befassen. Auch immer mehr Experten am digitalen Währungsmarkt raten zu KI-Coins.

Noch stark unterbewertet

Zwar haben die meisten Kryptowährungen, die sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz befassen, in den letzten Wochen schon ordentlich zugestimmt, das spiegelt aber nur die allgemein bullishe Stimmung am Markt wider. Dass der KI-Sektor trotzdem noch stark unterbewertet sein könnte, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Coins, die im Bereich von "AI und Big Data" angesiedelt sind, werden laut Daten von Coinmarketcap mit 45 Milliarden Dollar bewertet. Alle Coins zusammen wohlgemerkt. Allein der Meme Coin DOGE kommt auf eine Bewertung von über 25 Milliarden Dollar.

(Kategorie "AI und Big Data" - Quelle: Coinmarketcap)

Ein Blick auf die größten Coins in dieser Kategorie zeigt auch deutlich, welche Gewinne hier bereits erzielt wurden und in Zukunft wohl noch erzielt werden könnten. Allein in den letzten 7 Tagen ist NEAR um 55 % gestiegen, Render um 62 %, THETA um 51 %, The Graph um 41 %. Bei den Empfehlungen, welche KI-Coins durch die Decke gehen könnten, halten sich Experten auch in erster Linie an die Big Player aus diesem Bereich.

Was Experten empfehlen

X ist die Plattform, auf der sich die meisten Krypto-Experten aufhalten. Viele von ihnen haben sich Portfolios im Wert von Millionen von Dollar aufgebaut und erreichen inzwischen auch zahlreiche Follower. XRemlin empfiehlt seinen knapp 100.000 Followern Altcoins, auf die er in diesem Bullrun setzt und nennt dabei auch Coins, die sich mit dem Thema KI befassen und seiner Meinung nach den restlichen Markt outperformen werden.

Neben TAO und Fetch.ai (FET) setzt er auch auf AQTIS und ENQAI, aber auch Oraichain (ORAI) gehört seiner Meinung nach ins Portfolio. Auch NMT und PAAL werden von dem Analysten als gute Wahl für den Bullrun bezeichnet. Viele der genannten Coins befinden sich nicht in den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Das macht ein Investment zwar riskanter, dafür kann natürlich auch das Gewinnpotenzial umso höher sein.

Ob es genau diese Coins sein werden, die besser performen werden als der restliche Markt, kann natürlich niemand so genau sagen und verschiedene Analysten empfehlen auch verschiedene Coins. Sicher ist aber, dass die meisten Experten dazu raten, sein Portfolio mit Kryptowährungen aus dem KI-Bereich zu diversifizieren, da diese neben Meme Coins zu den größten Gewinnern des Bullruns gehören dürften. Mit Scotty the AI ($SCOTTY) kommt ein Mix, der sowohl Memes und KI in einem Projekt vereint, was bei Investoren offenbar besonders gut ankommt.

Scotty the AI: Nur noch für kurze Zeit erhältlich

Scotty the AI ($SCOTTY) ist der "Wachhund der Blockchain" und kommt mit einem eigenen Sprachmodell, das Smart Contracts analysiert und verdächtige Zeilen sofort erkennt, um User vor Scam zu bewahren. Auch eine eigene Token-Swap-Funktion nutzt KI, um die Swaps stets zu den besten Bedingungen zu ermöglichen. Zudem ist $SCOTTY mit einer Staking-Funktion ausgestattet, bei der die APY dynamisch berechnet wird und von der Größe des Staking Pools abhängt. Ein Konzept, das Anleger überzeugt, die bereits mehr als 6,5 Millionen Dollar für $SCOTTY-Token ausgegeben haben.

(Scotty the AI - Quelle: Scotty-Website)

Anleger haben noch für kurze Zeit die Möglichkeit, noch vor dem Listing an den Kryptobörsen einzusteigen, da $SCOTTY derzeit im Presale erhältlich ist. Der Vorverkauf endet bereits in einer Woche und aufgrund der hohen Nachfrage erwarten Experten im Anschluss an das Listing an den Kryptobörsen eine Kursexplosion, bei der der der Preis schnell auf mehr als das 10-fache steigen könnte, was für frühe Käufer extrem hohe Gewinne bedeuten würde.

