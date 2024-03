Krypto Geheimtipp: Meme Kombat und Smog mit überraschenden Kursexplosionen

Auch diese Woche scheinen alle Indikatoren dafür zu sprechen, dass der Hype rund um die Meme-Coins weiterhin anhalten wird. Zwar verlief das Wochenende für die größten Kryptowährungen eher ruhig und selbst BONK oder Shiba Inu (SHIB) mussten kleinere Kurskorrekturen hinnehmen, doch dürfte - gerade im Hinblick auf das neue Allzeithoch von Bitcoin - der Krypto-Markt aktuell nach weiteren Erfolgsgeschichten dürsten.

Doch welche Meme-Coins könnten in den kommenden Tagen besonders stark performen? Wir werfen in den kommenden Abschnitten einen Blick auf Meme Kombat ($MK) und Smog ($SMOG), die beide frisch auf dem Markt sind, aber trotzdem schon erste starke Gewinne verzeichnen konnten.

Neue Meme-Coins: Was sind die Vorteile?

Kryptowährungen mit Meme-Charakter gibt es viele. Dogecoin (DOGE) ist bereits seit 2013 als erster Meme-Coin überhaupt aktiv und gehört schon seit einiger Zeit zu den größten Krypto-Token überhaupt. Selbst Shina Inu konnte sich mittlerweile als die zehntgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung (direkt hinter Dogecoin) etablieren. Dies alleine zeigt, wie groß die Nachfrage für Meme-Coins ist.

Doch warum sollten Krypto-Anleger in neue Meme-Coins investieren, wenn es bereits große und etablierte Alternativen gibt? Tatsächlich sprechen einige Gründe für neue Meme-Token:

Riesiges Potenzial für Wachstum: Neue Meme-Coins verfügen in der Regel über eine noch recht kleine Marktkapitalisierung. Dies bietet zumindest in der Theorie viel Raum für ein explosionsartiges Wachstum und damit verbundene hohe Renditen. Flexibilität und Innovation: Gerade junge Meme-Coins können häufig mit innovativen Ideen und modernen technologischen Ansätzen brillieren. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an aktuelle Marktanforderungen, während bereits etablierte Meme-Coins nur auf die bereits bestehenden Strukturen zurückgreifen können. Günstige Einstiegsmöglichkeiten: Sowohl Anleger als auch Entwickler haben bei neuen Projekten die Möglichkeit, zugängliche Technologien zu nutzen und durch niedrige Preise zu glänzen. Selbst Kleinanleger können durch einen günstigen Kauf der Token häufig starke Gewinne erzielen. Starke Community: Gerade neue und unbekannte Meme-Coins neigen dazu, eine engagierte Community anzuziehen. So sind diese Anleger häufig besonders stark motiviert und sogar enthusiastisch, was wiederum zu einer schnellen Verbreitung des Projekts über Social Media führen kann.

Zwar können gerade junge Meme-Coins durchaus auch ein hohes Risiko mitbringen - gerade im Hinblick auf die hohe Volatilität am Krypto-Markt -, doch gleichzeitig werden hier eben auch wesentlich höhere Chancen geboten. Trotzdem sollte jeder Anleger zunächst eine ausführliche Recherche durchführen, bevor eine Investition getätigt wird. Hilfreich hierfür sind zum Beispiel die verpflichtenden Whitepapers, die häufig genaue Informationen über die Zukunft sowie das gesamte Projekt bieten.

Meme Kombat: Erfolgreicher Launch für die Battle Arena

Bereits in der Vergangenheit konnte Meme Kombat ($MK) vor allem über Social-Media-Kanäle wie X (ehemals Twitter) auf sich aufmerksam machen. So lief bis zum 08. März der Presale äußerst erfolgreich und gipfelte vor wenigen Tagen in einem genauso überzeugenden Launch. Mittlerweile lässt sich Meme Kombat ganz offiziell über verschiedene Kryptobörsen handeln und konnte seitdem sogar starke Kursgewinne verzeichnen. So stieg der Meme Kombat Kurs seit dem offiziellen Release um 86,62 % (siehe Bild unten) und der $MK-Token wird aktuell zu einem Preis von 0,8178 US-Dollar gehandelt.

Der Meme Kombat (MK) Kurs seit dem offiziellen Launch (Quelle: CoinMarketCap)

Doch was ist Meme Kombat überhaupt? Hinter dem Meme-Coin-Projekt steht eine sogenannte Battle Arena - also eine Kampfarena, in der sich verschiedene Meme-Charaktere in Schlachten gegenüberstehen. In der aktuell ersten Saison werden so 11 verschiedene populäre Meme-Kämpfer geboten, die sich nicht nur im Aussehen, sondern auch im Kampfstil voneinander unterscheiden. Im offiziellen Whitepaper gibt es zudem viele Informationen rund um die Tokenomics, die Roadmap sowie das recht spezielle Staking-Angebot.

Wie genau der Kurs sich in den kommenden Wochen entwickeln wird, hängt stark davon ab, ob der Hype nach dem offiziellen Launch auch weiter anhalten wird. Bisher scheint es jedoch so, als ob dies der Fall sein könnte. Entsprechend sinnvoll könnte es für Anleger sein, bereits jetzt zu investieren, bevor eine weitere starke Kursexplosion stattfinden wird.

Hier geht's zur offiziellen Meme Kombat Webseite!

Smog-Projekt mit rasantem Kurswachstum

Auch das junge Projekt Smog ($SMOG) ist noch nicht lange auf dem Krypto-Markt zu finden, denn der offizielle Launch fand erst am 09. Februar statt. Nachdem der Solana-Meme-Coin einen etwas langsamen Start in den Wochen danach hingelegt hatte, explodierte die Kryptowährung allerdings in der letzten Woche und konnte sich zur erfolgreichsten Meme-Währung dieses Zeitraums mausern. So wird der $SMOG-Token aktuell zu einem Preis von 0,2976 US-Dollar gehandelt und liegt damit in der letzten Woche fast 200 % im Plus.

Der Smog Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Als Solana-Meme-Coin konnte der $SMOG-Token schon jetzt in die Fußstapfen von Erfolgsprojekten wie BONK oder dogwifhat (WIF) treten und unglaubliche Kursgewinne verzeichnen. Das dürfte auch auf die ungewöhnliche Art und Weise zurückzuführen sein, wie die Airdrop-Kampagne des Projekts funktioniert: Interessierte Airdorp-Jäger können über die Zealy-Webseite an vielen verschiedenen Aufgaben ("Quests") teilnehmen und Erfahrungspunkte ("XP") sammeln.

Diese XP ermöglichen wiederum den Zugriff auf die verschiedenen Airdrops, die regelmäßig stattfinden. Dies führt einerseits zu einer starken und interessierten Community, die sich täglich mit dem Projekt beschäftigt. Andererseits werden so Anreize geschaffen, um zum Beispiel täglich die verschiedenen Social-Media-Kanäle zu überprüfen oder andere Meme-Coins in den $SMOG-Token umzutauschen.

Jetzt $SMOG kaufen und 10 % Rabatt erhalten!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.