Cardano News: Experte erklärt, wann der ADA-Kurs explodieren wird

Das Wochenende verlief für Cardano alles andere als überzeugend, denn der ADA-Token musste in den letzten Tagen ein starkes Minus verzeichnen. So verlief der Cardano Kurs alleine in der letzten Woche mit 6,57 % an Kursverlusten nicht so, wie sich viele Anleger dies gewünscht hatten.

Allerdings könnte die Talfahrt schon bald ein Ende nehmen und sich in eine starke Kurswende umkehren - zumindest dann, wenn es nach dem Krypto-Experten Dan Gamardello geht. Er ist nämlich davon überzeugt, dass der ADA-Coin nun kurz vor einer starken Explosion steht und schon bald die Marke von 1,50 US-Dollar überschreiten könnte.

Cardano weiterhin unter eigenem Allzeithoch

Derzeit blickt die Krypto-Welt gespannt auf Bitcoin (BTC), denn die größte und älteste Kryptowährung der Welt durchbricht gerade sämtliche Rekorde. Erst vor wenigen Stunden konnte der BTC-Token ein neues Allzeithoch erreichen und wird aktuell zu einem Wert von 71.122,20 US-Dollar gehandelt.

Im Gegensatz dazu scheint Cardano (noch) keine Fortschritte - zumindest aus preislicher Sicht - machen zu können. So liegt der ADA-Token zwar im Hinblick auf den letzten Monat mit immerhin 32,07 % im Plus (siehe Bild unten), ist jedoch noch immer weit vom eigenen Allzeithoch entfernt. Dieses wurde laut CoinGecko im September 2021 erreicht und lag damals bei 3,09 US-Dollar. Mit einem aktuellen Preis von 0,7379 US-Dollar liegt der ADA-Kurs über 75 % unter diesem Allzeithoch.

Der Cardano (ADA) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Dies könnte sich jedoch laut Dan Gambardello schon bald ändern. Der Gründer von Crypto Capital Venture ist eine bekannte Stimme der Krypto-Welt und besitzt alleine auf X (ehemals Twitter) über 254.000 Follower. Diesen teilt er regelmäßig seine aktuellen Analysen zum Krypto-Markt mit - häufig auch in Videoform.

In einem fast 12 Minuten langen Video, das er am Wochenende über seinen Social-Media-Kanal teilte, beschäftigt sich Gambardello ausführlich mit der Frage, wieso Cardano derzeit nicht vom beginnenden Hype der Altcoins profitieren kann und welche Aussichten der ADA-Token in den kommenden Wochen bezüglich Kursgewinne hat.

Cardano SHOCKWAVE Is Near! (ADA Plotting EXPLOSIVE Move!)



In this video I demonstrate how Cardano is doing exactly what it did last cycle when Bitcoin was breaking all time high.



In my opinion, that's worth paying attention to!



Intro 00:00

Is ADA really behind? 00:50

- Dan Gambardello (@cryptorecruitr) March 9, 2024

So erklärt Gambardello unter anderem, dass seiner Meinung nach Cardano überhaupt nicht hinter anderen Altcoins zurückliege und mit seinem aktuellen Kurs tatsächlich positiv dastehen würde. Hierfür wirft er in seinem Video einen Blick auf die historischen Daten von Bitcoin und vergleicht diese direkt mit dem Cardano-Kursverlauf.

Historische Daten weisen auf Cardano-Kursexplosion hin

In seiner ausführlichen Analyse erklärt der Krypto-Experte, dass Bitcoin gegen Ende des Jahres 2020 zunächst das bis dato eigene Allzeithoch aus dem Jahr 2017 antestete, bevor der bis dahin größte Bullenmarkt durch einen Push von Bitcoin durch das Jahr 2021 hindurch beginnen konnte.

Cardano lag im selben Zeitraum - also um November 2020 herum - ebenfalls weit hinter dem damaligen ADA-Allzeithoch zurück. Damals wurde der ADA-Token zu einem Preis von 0,093 US-Dollar gehandelt, während das Allzeithoch aus dem Jahr 2017 damals bei 1,17 US-Dollar lag. So wurde vor dem Bullenmarkt 2020 und 2021 Cardano also über 90 % unter dem damaligen Allzeithoch gehandelt, bevor sich der ADA-Kurs dann aufmachte und das bisherige Allzeithoch erreichen konnte.

CARDANO Rocket ACTIVATED! Game-Changing ADA Breakout! (HISTORIC)https://t.co/bpTJGvGjnz - Dan Gambardello (@cryptorecruitr) March 2, 2024

Dieser historische Vergleich sei für Gambardello Grund genug, davon auszugehen, dass Cardano jetzt kurz davor stehen würde, erneut signifikante Kursveränderungen zu erleben. Seiner Meinung nach befindet sich der ADA-Token genau an der Stelle, die vor vier Jahren erreicht wurde und zu einem neuen Allzeithoch führte. Gleichzeitig erklärt der Krypto-Analyst in seinem Video, dass Cardano in den kommenden Wochen starke Zuflüsse erleben dürfte, die den Token-Preis schnell über die Marken von 1 US-Dollar und 1,50 US-Dollar heben werden.

Bis dies jedoch der Fall sein wird, könnte noch einige Zeit vergehen. So könnte es sich für Krypto-Anleger durchaus lohnen, aktuell andere Projekte für eine Investition in Betracht zu ziehen. Gerade Bitcoin-bezogene Projekte könnten auf Grund des starken Hypes um den BTC-Token in den kommenden Wochen eine starke Performance abliefern.

