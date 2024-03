Erst hatte Epic Games angekündigt, Fortnite wieder aufs iPhone zu bringen, dann hatte Apple den entsprechenden Entwickler-Account gesperrt. Diese Sperre ist nun aufgehoben. Was steckt hinter dem Hin und Her? Die Macher des Onlinespiels Fortnite können nun doch weiter daran arbeiten, in der EU auf das iPhone zurückzukehren. Apple ließ den wenige Tage zuvor ausgesperrten schwedischen Entwickler-Account von Epic Games am Freitag wieder zu. Epic habe ...

