Zum Wochenauftakt fallen am deutschen Aktienmarkt die Kurse. Der DAX notiert am frühen Nachmittag bei etwas mehr als 17.700 und damit rund ein halbes Prozent im Minus. Lediglich ein Drittel der deutschen Blue Chips schafft es in den grünen Bereich, wobei der Immobilienkonzern Vonovia am besten dasteht.Ein Grund für das positive Abschneiden sind die guten Zahlen des kleineren Wettbewerbers LEG Immobilien zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Wohnungskonzern hat eine überraschend hohe Dividende für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...