© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Es wird der letzte große Test vor der Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve am 20. März - morgen kommen die US-Inflationszahlen. Was der Markt erwartet.Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat wiederholt gesagt, dass die Zentralbank mehr "Vertrauen" in den Abwärtstrend der Inflation haben möchte, bevor sie die Zinsen senkt. Bei einer Anhörung vor dem Kongress in der vergangenen Woche betonte Powell: "Wir sind nicht weit davon entfernt." Swap-Händler sehen die erste Zinssenkung der Fed im Juni als praktisch sicher an, auch nachdem am Freitag erneut starke Lohndaten aus den USA veröffentlicht wurden. Ein stärker als erwartet ausfallender Anstieg der US-Verbraucherpreise könnte …