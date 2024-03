Bad Wimpfen (ots) -- Lidl nutzt seine Partnerschaft mit der UEFA EURO 2024 TM, um Kindern einmalige Erlebnisse zu ermöglichen- Im Rahmen des "Lidl Kids Team"-Programms übernehmen Kinder aus ganz Europa die gefeierte Rolle als Einlaufkinder bei allen Spielen der UEFA EURO 2024Lidl, Official Partner der UEFA EURO 2024 TM, startet das "Lidl Kids Team"-Programm. Mit der Kampagne bekommen europaweit über 1.100 Kinder die Chance, ein offizielles Einlaufkind bei der UEFA EURO 2024 zu sein.Lidl in Deutschland verlost unter seinen Kunden 209 Plätze im "Lidl Kids Team" für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sonstigen Merkmalen. Dazu müssen die Erziehungsberechtigten vom ersten bis zum 21. April nur das Teilnahmeformular ausfüllen, das exklusiv über die Lidl Plus-App erhältlich ist. Um gleiche Chancen für alle Teilnehmer zu gewährleisten, werden die Gewinner nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und per E-Mail benachrichtigt.Lidl übernimmt ausgewählte Kosten für Reise, Übernachtung und Verpflegung der erziehungsberechtigten Person und dessen Kind, damit jeder Gewinner unabhängig von seiner finanziellen Situation das einmalige Erlebnis als offizielles Einlaufkind der UEFA EURO 2024 wahrnehmen kann. Das "Lidl Kids Team" erwartet eine Reise voller unterhaltsamer und lehrreicher Erfahrungen in Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München oder Stuttgart, bevor sie die Fußballspieler Europas bei einem Spiel der UEFA EURO 2024 vor zehntausenden Fans auf das Spielfeld begleiten.Beim Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 spielen die besten Fußballnationalmannschaften Europas in Deutschland um den Titel des Europameisters. Mit 22 Plätzen für Einlaufkinder (je elf pro Mannschaft) bei jedem der 51 Spiele des Turniers bieten sich für die Teilnehmer und ihre Kinder viele Möglichkeiten, ein unvergessliches Erlebnis auf einer der größten Bühnen des Fußballs zu gewinnen.Maciej Magdziarz, Geschäftsführer Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, sagt: "In Zusammenarbeit mit der UEFA freuen wir uns sehr, unseren Kunden mit dem 'Lidl Kids Team'-Programm einmalige Erlebnisse bieten zu können. Wir zeigen unseren Kunden, dass wir ihr offizieller Partner in allen Lebenslagen sind. Ob mit bestmöglichen Preisen für einen kostengünstigen Lebensmitteleinkauf, Angebote für frisches Obst und Gemüse oder den Zugang zu einem der größten Fußballturniere der Welt - wir kümmern uns um sie."Lidl ist in mehr als 30 Ländern aktiv und stolz darauf, eine vielfältige Kultur in den Unternehmen zu vereinen. Der Frische-Discounter fördert und fordert eine faire, offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit - und toleriert keine Ungleichbehandlung. Das sind auch Kernwerte im Fußball. Das Hervorheben von Fairness, Chancengleichheit und Inklusion bestimmt die Aktivitäten von Lidl während dieses Turniers. Teil des "Lidl Kids Teams" zu sein, ist nur der Anfang.Dieses Jahr möchte Lidl Millionen von Fußballfans zusammenbringen, um das Turnier zu feiern - zu Hause mit Familie und Freunden oder in den "Lidl Fan Zones". Für alle Nutzer der Lidl Plus-App wird es die Möglichkeit geben, Freikarten für die Spiele der UEFA EURO 2024 zu gewinnen. Weitere Informationen folgen in der Lidl Plus-App.Um die Lidl Plus-App herunterzuladen und mitzumachen, klicken Sie hier (https://www.lidl.de/c/lidl-plus/s10007388?mktc=brandpaidsearch_retail&gclsrc=3p.ds&msclkid=a425a7070c6b11e22c19c2e2a1b76308&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand_Lidl-Pay%2BPlus_retail&utm_term=lidl%20plus%20download&utm_content=Lidl%20Plus).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Über die UEFADie UEFA EURO 2024 findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in zehn Austragungsstädten in Deutschland statt: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Köln, München und Stuttgart. Deutschland wurde in der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 27. September 2018 als Austragungsort der 17. UEFA-Europameisterschaft ausgewählt. Die Bundesrepublik Deutschland war zwar bereits Austragungsort der UEFA-Europameisterschaft im Jahr 1988, aber dies ist das erste Mal seit der Wiedervereinigung, dass Deutschland eine UEFA-Europameisterschaft ausrichtet.Die UEFA - die Union of European Football Associations - ist der Dachverband des europäischen Fußballs. Sie ist ein Verband der Verbände, eine repräsentative Demokratie und die Dachorganisation von 55 nationalen Fußballverbänden in Europa. Seine Ziele sind unter anderem, sich mit allen Fragen im Zusammenhang mit dem europäischen Fußball zu befassen, Fußball im Geiste der Einheit, Solidarität, Frieden, Verständigung und Fair Play zu fördern, ohne jegliche Diskriminierung seitens Politik, Herkunft, Religion, Geschlecht oder aus einem anderen Grund die Werte des europäischen Fußballs zu schützen, ethische Standards und Good Governance im europäischen Fußball zu fördern und zu schützen, Beziehungen zu allen am europäischen Fußball beteiligten Interessengruppen zu pflegen und seine Mitgliedsverbände zu unterstützen und zum Wohle des Europäischen Spiels zu schützen.CAA Eleven ist die exklusive Marketing-Agentur der UEFA für die Verwaltung der kommerziellen Rechte an den UEFA-Nationalmannschaftswettbewerben, darunter der UEFA-Fußball-Europameisterschaft, der UEFA-Nationen-Liga, der European Qualifiers, der UEFA-U21-Europameisterschaft und der UEFA-Futsal-Europameisterschaft.