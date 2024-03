Google bereitet sein nächstes Budget-Smartphone vor. Im Vorfeld bestätigt der Hersteller die Existenz des Pixel 8a eher beiläufig. Was bereits über das Gerät bekannt ist. Googles Mittelklasse-Smartphones der a-Serie sind so etwas wie ein Geheimtipp in der Tech-Welt. Der Hersteller kombiniert eine hervorragende Kamera mit langen Software-Updates zu meist erschwinglichen Preisen. Das Pixel 7a schnitt in unserem Test hervorragend ab, auch im Vergleichstest ...

