DJ PTA-Adhoc: Brüder Mannesmann AG: Vorläufiges Ergebnis - Brüder Mannesmann AG gibt vorläufige ungeprüfte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Remscheid (pta/11.03.2024/14:45) - Die Brüder Mannesmann AG hat nach dem derzeitigen Stand der Aufstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von TEUR 24.593 (Vorjahr TEUR 24.972) und einen negativen Konzern-Jahresüberschuss von TEUR - 991 (Vorjahr TEUR 2.036) erzielt. Die vorgenannten Umsatz- und Ergebnisangaben sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen und geprüften Geschäftszahlen für das das Geschäftsjahr 2023, die von den vorstehenden Angaben abweichen können, werden mit dem Geschäftsbericht 2023 voraussichtlich am 29.05.2024 veröffentlicht.

Aussender: Brüder Mannesmann AG

ISIN(s): DE0005275507 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

