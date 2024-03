Von deutschen Fonds befanden sich 2023 2,8 Bio. Euro Vermögen in der Verwahrung von 31 Verwahrstellen. Fast 70% dieser stattlichen Zahl befand sich in der Obhut der fünf größten Anbieter. Das zeigt die jüngste Verwahrstellenstatistik des Fondsverbands BVI. Das von Depotbanken verwahrte Vermögen deutscher Fonds ist 2023 um 8% gestiegen, wie der Fondsverband BVI in seiner neuen Verwahrstellenstatistik zeigt. Stichtag: 31.12.2023. Insgesamt betreuten die 31 Verwahrstellen Ende letzten Jahres 2,749 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...