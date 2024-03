Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche stehen in den USA viele wichtige Daten an - vor allem zur Inflation, so die Analysten von Postbank Research.Die Veröffentlichungen würden am Montag mit den Erwartungen der New York FED beginnen, die voraussichtlich bei 3% bleiben würden. Am Dienstag werde die Verbraucherpreisinflation veröffentlicht. Der Konsens erwarte, dass die Gesamtinflation unverändert bei 3,1% bleiben und die Kerninflation (ohne Nahrungsmittel und Energie) um 20 Basispunkte auf 3,7% sinken könnte. Am Donnerstag werde die Erzeugerpreisinflation veröffentlicht, und der Konsens erwarte ebenfalls, dass die Gesamtinflation unverändert bleiben und die Kerninflation für Nicht-Nahrungsmittel und Energie gegenüber Januar um 30 Basispunkte von 0,5% auf 0,2% sinken und damit auf Jahresbasis bei 2% bleiben sollte. ...

