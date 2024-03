Die Probleme von Flugzeug-Hersteller Boeing reißen nicht ab. Zum Wochenstart gab es gleich drei ernste Vorfälle mit Boeing-Fliegern - zwei in Australien, einer in Südamerika. Bei einem Flug wurden nach heftigen Turbulenzen, die offenbar technisch bedingt waren, etwa 50 Passagiere und Crew-Mitglieder verletzt. Die Boeing-Aktie rutscht auf das tiefste Niveau seit November. Für Boeing kommt es am Montag knüppeldick. Bei einem Zwischenfall auf einem Flug zwischen dem australischen Sydney und der neuseeländischen ...

