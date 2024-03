© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Nach einer Rallye, die kaum zu bremsen schien, haben die Börsen vor dem Wochenende erst einmal einen Gang zurückgeschaltet. Stefan Klotter wirft einen Blick auf die wichtigsten Charts der Woche.Vielerorts stehen die Indikatoren klar im überkauften Bereich. Und auch unser Charttechnikexperte Klotter warnt: Nach der Euphorie der letzten Wochen deutet sich jetzt möglicherweise eine Korrektur an. Deshalb warnt Klotter erneut: Bei stark gelaufenen Tech-Werten könnte es sich lohnen, die Gewinne erst einmal mitzunehmen. Doch der Experte sieht auch noch Sektoren, in die es sich zu investieren lohnt. Wie sich die einzelnen Sektoren derzeit behaupten, was das für den Markt bedeutet, warum Apple und …