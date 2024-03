Interessante Neuvorstellung: Uranaktien: Eine einzigartige Gelegenheit um hervorragende Renditen zu erzielen

Anzeige / Werbung

Mit einer starken Fokussierung auf die USA und einem diversifizierten Portfolio ist das Unternehmen sehr gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Uran in den USA zu profitieren.

Liebe Leserinnen und Leser,

die steigende weltweite Nachfrage nach Elektrizität, die schneller wächst als der Gesamtenergieverbrauch, hat dazu geführt, dass viele Prognosen eine zunehmende Rolle der Atomenergie vorsehen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Uran in Zukunft weiter steigen wird, da die vorhandenen Vorräte nicht ausreichen, um den zukünftigen Bedarf zu decken.

Die meisten Menschen haben von Uran gehört. Den meisten Menschen ist auch bewusst, dass Uran der Antrieb für große Kernreaktoren ist.

Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass der Uranmarkt eine der wildesten Geschichten aller Rohstoffmärkte hat.

In den 1970er Jahren stiegen die Uranpreise aufgrund der steigenden Nachfrage um das 17-fache. Die weltweite zivile Kernenergieindustrie boomte, und viele glaubten, dass Uran bald die fossilen Brennstoffe als Energiequelle für die Stromerzeugung übertreffen würde. Doch nach dem Unfall auf Three Mile Island ließ der öffentliche Appetit auf Kernenergie nach, und am Ende des Jahrzehnts waren die Uranpreise abgestürzt, da das Angebot schneller stieg als die Nachfrage. Ihr Abwärtstrend setzte sich sowohl vor als auch nach Tschernobyl fort.

Dann, in den frühen 2000er Jahren, stiegen die Uranpreise von ihrem Tiefpunkt aus um fast 1.500 %, was unter anderem auf die erwartete steigende Nachfrage aus China und eine weltweite Angebotsknappheit zurückzuführen war. Bis 2016 führten die Reaktion auf die Atomkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 und eine nachlassende Nachfrage jedoch zu einem erneuten Preisverfall.

Einige Analysten prognostizieren seit vielen Jahren einen weiteren anhaltenden und deutlichen Uranpreisboom. Solche Vorhersagen erwiesen sich als ihrer Zeit voraus - bis jetzt. Die Spotpreise für Uran sind seit 2016 um mehr als 200 % gestiegen:

Quelle: tradingeconomics.com

Beim Investieren in Uran haben Anleger die Wahl zwischen direkten Investitionen in Aktien von Unternehmen der Uranindustrie oder dem Kauf von Uran-ETFs. Der direkte Kauf von Aktien bietet die Möglichkeit, in einzelne Unternehmen zu investieren und von deren Performance zu profitieren.

Unsere heutige Neuvorstellung Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) ist perfekt positioniert, um vom zukünftigen Anstieg der Uranpreise zu profitieren:

ISIN: CA74048R1091 , WKN: A3ET9P , FRA: B05.F , TSXV: PUR.V

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten.

Marc Ollinger von Rohstoff TV stellt Ihnen das Unternehmen vor und Sie erfahren warum Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) eine einzigartige Gelegenheit bietet, hervorragende Renditen zu erzielen:

Wie Sie erfahren haben ist Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) ein Spin-off von Consolidated Uranium (A3CVY0) und dem anschließenden Zusammenschluss mit Premier Uranium Inc.

Die daraus hervorgehende Aktionärsbasis ist prominent besetzt, wobei hochkarätige Unternehmen wie Mega Uranium, ISO Energy und Sachem Cove Partners zusammen 66% an Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) halten. Dies führt zu einer sehr enge Aktienstruktur, da nur ca. 29% für Retail-Investoren zur Verfügung stehen.

Flaggschiff des Unternehmens ist das Cyclone-Projekt in Wyoming mit bahnbrechendem Potenzial.

Das Cyclone Projekt in Wyoming

Das Unternehmen kontrolliert einen bedeutenden Landbesitz von rund 25.500 Acres an Mineralrechten im westlichen und südwestlichen Teil des Great Divide Basin. Das Cyclone-Projekt hat gutes Potenzial für die Entdeckung von Uranvorkommen, die für In-situ-Gewinnungsmethoden (ISR) geeignet wären, und das Projekt liegt etwa 45 Meilen nordwestlich von Rawlins, Wyoming und 15 Meilen von der Sweetwater Uranium Mill entfernt.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Das Projekt umfasst etwa 25.500 Acres und besteht aus 1.061 Claims mit einer Gesamtfläche von 21.220 Acres und 7 staatlichen Pachtverträgen mit einer Gesamtfläche von 4.280 Acres.

Vergangene Erkundungen

Über 80 Bohrlöcher wurden zwischen 2007 und 2008 gebohrt.

Hohe Mineralisierung, die in mehreren Bohrlöchern mit typischen Gehalten und Mächtigkeiten zu Uranlagerstätten an anderen Stellen im Great Divide Basin übereinstimmen

Quelle: Unternehmenspräsentation

Explorationsziel

Bereich von 6,5 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,06 % U3O8 (7,9 Millionen Pfund U3O8) auf 10,5 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,06 % U3O8 (12,6 Millionen lbs. U3O8).

Erste Bohrungen sind für Mitte 2024 geplant und sollten die historischen Schätze bestätigen die Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) im Boden hat. Darüber hinaus wird das genehmigte und voll lizensierte Bohrprogramm neues Potenzial für bedeutende Uranressourcen aufzeigen.

Neben dem Cyclone-Projekt verfügt Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) über weitere sehr vielversprechende Projekte wie Monogram Mesa und Atkinson Mesa in Colorado. Diese Standorte ergänzen das Portfolio des Unternehmens und bieten zusätzliche Chancen für Expansion und Erfolg.

Weitere interessante Projekte in den USA

Die Projekte von Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) in Colorado befinden sich in äußerst aussichtsreichen Gebieten im Herzen des Uravan-Mineralgürtels, in der Nähe bedeutender Infrastruktur.

Quelle: Premier American Uranium

Schnappschuss

Monogram Mesa

Das Projekt Monogram Mesa umfasst etwa 7.431 Acres und besteht aus 361 Bergbau-Claims. Das Grundstück umfasst mehrere historische Minen an der Nordost- und Westseite (Bull Canyon) von Monogram Mesa. Die historischen Untertageminen des Projektgebiets sind im Allgemeinen stabil und trocken, wobei zahlreiche mineralisierte Zonen freigelegt sind. Das Grundstück liegt strategisch günstig, nur wenige Kilometer von einer asphaltierten Autobahn mit Minenstraßen und Stromleitungen entfernt, die das Grundstück durchqueren.

Atkinson Mesa

Das Projekt Atkinson Mesa umfasst 5.863 Acres, einschließlich 128 nicht patentierter Erzgangabbau-Claims und 4 Uranabbaupachtverträge des DOE (US-Energieministerium). Das Projekt umfasst außerdem etwa 2.702 Acres nicht patentierter Erzgang-Bergbau-Claims und 18 patentierte (gebührenpflichtige) Bergbau-Claims mit einer Fläche von 360 Acres. Auf dem Grundstück befinden sich mehrere ehemals produzierende Minen, darunter der wichtige Minenkomplex King Solomon, eine große Untertagemine, die zu den bedeutendsten Uranproduzenten im gesamten Uravan Mineral Belt zählte . Das Grundstück liegt in einem der bedeutendsten Uran-Vanadium-Mineralgebiete im gesamten Uravan-Mineralgürtel.

Outlaw Mesa und Slick Rock

Die Projekte Outlaw Mesa und Slick Rock liegen am nördlichen bzw. südlichen Ende des Uravan-Mineralgürtels. Outlaw Mesa umfasst 5.759 Acres mit 2 DOE-Pachtverträgen und Slick Rock umfasst 1.226 Acres mit 2 DOE-Pachtverträgen. Beide Projekte umfassen die historische Produktion mehrerer Minen, darunter die bekannten Minen Spud Patch im Gebiet Slick Rock und die Minen Calamity Mesa im Gebiet Outlaw Mesa-Calamity Mesa. Alle Konzessionen enthalten Uran- und Vanadium Mineralisierungen. Im Januar 2020 wurde mit dem DOE ein neuer 10-Jahres-Mietvertrag unterzeichnet, der langfristiges Potenzial für das Projekt bietet.

Slick Rock/Outlaw Mesa/Uravan-Mineralgürtel

Die laufenden Umweltverträglichkeitsprüfungen, Bohrungen und potenziellen Erweiterungen dieser Projekte könnten Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) zu einem Schlüsselakteur in der US-Uranbranche machen. Mit einem starken Fokus auf die USA und einem diversifizierten Portfolio ist das Unternehmen gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Uran in den USA zu profitieren.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Eine attraktive Investmentmöglichkeit im boomenden Uransektor

Das Unternehmen wird von führenden Branchenexperten wie Sachem Cove Partners, ISO Energy und anderen institutionellen Investoren unterstützt, die über umfangreiche Erfahrung im Uransektor verfügen. Diese Unterstützung stärkt die Position von Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) und trägt zur Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei.

Mit fast 7 Millionen kanadischen Dollar an Barmitteln und nur rund 33 Millionen kanadischen Dollar bewertet, ist Premier American Uranium (WKN: A3ET9P)finanziell gut aufgestellt.

Die solide finanzielle Basis des Unternehmens bietet eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum und Erfolg.

Mit einer starken Fokussierung auf die USA und einem diversifizierten Portfolio ist das Unternehmen außerdem sehr gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Uran in den USA zu profitieren.

Anleger sollten daher die Entwicklungen genau im Auge behalten, da Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) eine vielversprechende Investmentmöglichkeit im boomenden Uransektor darstellt.

Der Mangel an sekundären Vorräten verstärkt die Chance auf hervorragende Renditen für Investoren, die in Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) investieren.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Siepremierur.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Interessenskonflikte

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Premier American Uranium wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Der Vermittler hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzuteilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, sodass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

Webseite: www.mining-investor.com

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA58516W1041,CA46500E1079,CA74048R1091