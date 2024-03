Porsche-Chef Oliver Blume hat am 25. Januar in Singapur den neuen, elektrisch angetriebenen Macan offiziell vorgestellt. Schönes Design, ansprechende Leistungsdaten. Der neue Stromer muss ein Erfolg werden. Tim Rokossa von der Deutschen Bank zeigt sich vom neuen Stromer aus dem Hause Porsche durchaus angetan.Aufgrund der Tatsache, dass der Verbrenner-Macan in Europa eingestellt wird, ist ein reibungsloser Anlauf des neuen Stromers wichtig. Nur so kann ein größerer Absatzeinbruch im dritten Quartal ...

