Das Flaggschiff von Palantir, die Plattform für künstliche Intelligenz (AIP), werde von vielen Unternehmen in den USA als "Startrampe" für KI-Anwendungsfälle angesehen, so die Analysten von Wedbush. Kursziel rauf!"Angesichts der Tatsache, dass die KI-Revolution nun schnell auf die Phase der wichtigsten Anwendungsfälle und des Einsatzes zusteuert, befindet sich Palantir mit seiner Flaggschiff-AIP-Plattform und einer Vielzahl von Kunden-Bootcamps in einer guten Ausgangsposition, um eine Flutwelle von Unternehmensausgaben zu monetarisieren, die nun schnell die Küsten des Technologiesektors erreicht", so die Wedbush-Analysten unter der Leitung von Dan Ives. Palantir habe sich demnach "an der …