Ecograf - Epanko-Projekt verfügt über die größte Graphitressource Afrikas

Die Ressource des Graphitprojekts Epanko konnte erheblich gesteigert werden, damit ist es jetzt wohl endgültig von globaler Bedeutung.

Jetzt darf man es sagen: Das Epanko Graphit-Projekt EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK; OTCQB: ECGFF) in Tansania ist die größte entwicklungsfähige Graphit-Mineralressource auf dem afrikanischem Kontinent. Untermauert wird diese Aussage durch die neue Ressourcenschätzung, die das Unternehmen heute veröffentlicht hat.

Diese neue Ressource ist 127 Prozent größer als die alte und sie umfasst jetzt insgesamt 290,8 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 7,2 % TGC (total graphitic carbon; Gesamtgraphitkohlenstoff). Entsprechend ihrer statistischen Zuverlässigkeit ist die Ressource nach drei Kategorien aufteilt: Die gemessene Ressource umfasst 32,3 Mio. Tonnen mit 7,8% TGC für 2.500.000 t gewinnbares Graphit, gefolgt von 55,7 Mio. Tonnen in der Kategorie angezeigter Ressourcen mit 7,5% TCG mit 4.200.000 t Graphit und einer abgeleiteten Ressource von 202,8 t mit 7,2% TGC für 14.310.000 t Graphit. In Summe werden über alle drei Ressourcenkategorien hinweg 21 Mio. Tonnen gewinnbares Graphit auf Epanko vermutet, wobei auch diese Zahl höchstwahrscheinlich nur einen zeitweiligen Zwischenstand markiert.

Die neue Epanko-Mineralressource erstreckt sich über eine Streichenlänge von 3,5 km und ist entlang des Streichens und neigungsabwärts weiterhin offen. Die Geologen sind sich einig, dass "ein beträchtliches weiteres Wachstumspotenzial besteht". In die neue Mineralressourcenschätzung sind die Ergebnisse des Bohr- und Schürfprogramms 2023 eingeflossen, das für Epanko rekordverdächtige Untersuchungsergebnisse enthält, darunter 43 m mit 20,8 % Gesamtgraphitkohlenstoff, die den kontinuierlichen hochgradigen Charakter belegen. Die neue Mineralressource ebnet den Weg für eine Produktionserweiterung des Projekts auf bis zu 300.000 Tonnen pro Jahr.



Abbildung 1. Der Querschnitt zeigt die geologische Besonderheit des Epanko-Projekts. Der geplante Tagebau im Norden (hier rechts) zeigt die geplante Grube von 1,3 Kilometern Länge. Südlich und neigungsabwärts ist Mineralisierung entlang des Streichens offen. Die die Strecke vom Tagebau bis zum "Mount Grafit" beträgt 3,5 Kilometer, aber auch weiter südlich setzt sich die Mineralisierung fort. Ausgerechnet in den südlichsten drei Schürfgräben wurde Graphitschiefer mit extrem hohem TGC-Gehalt (Epanko-Rekord) durchteuft. Diese hochgradige Zone weist einen Spitzenwert von 29,5 % TGC auf. Das eröffnet ein interessantes Potenzial für die geplante schrittweise Ausweitung der Produktion von anfänglich 73.000 Tonnen pro Jahr auf bis zu 300.000 Tonnen pro Jahr darstellt (ASX-Meldung vom 28. April 2023).



Abbildung 2: Die hochgradigen Schürfungsergebnisse bei Mount Grafit, die zum Teil direkt an der Oberfläche beginnen, zeigen das Potenzial entlang des Streichens. Die Bohrungen und Schürfungen bestätigen, dass es sich bei dem massiven elektromagnetischen Hoch um die zusammenhängende graphitische Einheit handelt, wobei die Lagerstätte bis zu 210 m breit ist, was das Potenzial für langfristig niedrige Abraumquoten bietet.



Abbildung 3: Alte und neue Lizenz in der Draufsicht. Die bestehende Lizenz ist schwarz umrandet. Die größere neue Lizenz (SML), die in Kürze erteilt werden soll, ist rot umrandet.

Fazit: Die neue Ressource von Ecograf festigt die herausragende Position des Epanko-Projekts im globalen Maßstab. Spätestens jetzt ist allen Beteiligten klarr, dass es sich bei Epanko nicht nur um ein qualitativ besonders hochwertiges, sondern auch um ein extrem langlebiges Naturflockengraphitprojekt handelt. Die geologische Interpretation zeigt eine einzige zusammenhängende Einheit der Graphitmineralisierung, die in der neuen Sonderbergbaulizenz (SML) enthalten sein wird, die voraussichtlich in Kürze vom tansanischen Staat erteilt wird. Getrieben vom globalen Markt für Lithium-Ionen-Batterien wird die Nachfrage nach Naturgraphit nach Prognosen von Benchmark Mineral Intelligence im laufenden Jahrzehnt um 31,5% pro Jahr steigen. Wer möchte, kann die 21 Mio. Tonnen gewinnbares Graphit der Gesamtressource in die Anzahl von Elektroautos umrechnen. Wenn jede Fahrzeugbatterie 50 Kilogramm Graphit benötigt, könnten mit dem Graphit von Epanko immerhin mehr als 400 Mio. Autos ausgestattet werden.

