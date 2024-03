Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA0508131046 Audrey Capital Corp. 11.03.2024 CA03820A1093 Applied Graphite Technologies Corp. 12.03.2024 Tausch 1,5:1

US5020744042 LM Funding America Inc. 11.03.2024 US5020745031 LM Funding America Inc. 12.03.2024 Tausch 6:1

NL0010872420 Affimed N.V. 11.03.2024 NL0015001ZQ0 Affimed N.V. 12.03.2024 Tausch 10:1

