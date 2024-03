Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche entwickelten sich die Rentenmärkte freundlich, so die Analysten der DekaBank.Der Trend zur Einengung der Zinsdifferenzen zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen sei vor allem im Vorfeld des EZB-Zinsentscheids stark ausgeprägt gewesen und sollte sich mittelfristig fortsetzen, ebenso wie die anhaltende Einengung beim Bund-Swap-Spread. Die EZB habe am Donnerstag aus Sicht der Analysten wenig Überraschendes geboten, der Markt habe aber konstruktiv reagiert und habe bis zum Jahresende etwas mehr Leitzinssenkungen eingepreist. Am Freitag hätten Bunds dann von dovishen EZB-Rednern profitiert, die teilweise sogar die Leitzinswende für April explizit nicht ausgeschlossen hätten, und von positiven Lohndaten für die Eurozone. Eine EZB-Leitzinssenkung für Juni sei derzeit voll eingepreist. Bis zum Jahresende seien es 114 Basispunkte, was aus Sicht der Analysten ambitioniert erscheine. (11.03.2024/alc/a/a) ...

