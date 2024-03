Keine Kompromisse bei Preis und Leistung - Egal ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne. Bestätigt von Finanztest als günstigstes Komplettpaket. (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) Jetzt kostenloses Depot eröffnen: https://smartbrokerplus.onelink.me/4IaG/97t0k3ke Nach einer Rallye, die kaum zu bremsen schien, haben die Börsen vor dem Wochenende erst einmal einen Gang zurückgeschaltet. Vielerorts stehen die Indikatoren klar im überkauften Bereich. Und auch unser Charttechnikexperte Stefan Klotter warnt: Nach der Euphorie der letzten Wochen deutet sich jetzt möglicherweise eine Korrektur an. Deshalb warnt Klotter erneut: Bei stark gelaufenen Tech-Werten könnte es sich lohnen, die Gewinne erst einmal mitzunehmen. Doch der Experte sieht auch noch Sektoren, in die es sich zu investieren lohnt. Wie sich die einzelnen Sektoren derzeit behaupten, was das für den Markt bedeutet, warum Apple und Tesla für ihn die schwächsten Glieder in den Reihen der Magnificent Seven sind und was aktuell für Gold und Silber spricht: Mehr dazu im Wochenausblick!