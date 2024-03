Sonntag, 10. März Börsegeschichte vs. Sportgeschichte. Am Sonntag war ich wieder einmal mit meinem Auto unterwegs, ich erwähne das aus doppeltem Grund. Erstens, weil es nicht mehr so oft vorkommt, weil man in Wien sowieso kein gutes Umfeld vorfindet, also bin ich froh, wenn ich einen guten Parkplatz habe. Und zweitens, weil ich auf einer Seite "Sportgeschichte" stehen habe und auf der anderen "Börsegeschichte". Und es ist arg. Blicken mich Leute von der "Sportgeschichte"-Seite an (freilich die Fahrertüre) dann bekomme ich oft ein respektvolles Lächeln und wohlwollendes Hallo. Blicken mich - wie gestern - Leute hingegen von der "Börsegeschichte"-Seite an, merke ich die Abneigung quasi durch die Luft fliegen, ein Herr meines Alters hat mich angesehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...