Samstag, 9. März Mein Medienkonsum hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. Im Grunde höre ich fast nur noch Podcasts, weil die so schön barrierefrei sind und fast immer einsetzbar. Online-Artikel lese ich nur noch Headlines und auch nicht mehr nach Medium, sondern meist, wenn ein Algo (zb LinkedIn) den Artikel zu mir bringt, weil einfach Relevanz da ist. Mit Print hab ich noch eine gewisse Beziehung und so arbeite ich immer wieder Tageszeitungen durch, da interessieren mich Layout, Text/Bild-Spange und ebenso Anzeigen, die man eventuell auch für sich abstauben könnte. Fomo habe ich nicht, also keine Angst, dass ich irgendwas versäumen könnte, wenn ich nicht sofort lese. Dazu bin ich zu sehr Tagesgeschäft und Tageszeitungen sind ...

