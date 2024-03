Freitag, 8. März Internationaler Tag der Frauen und gleichzeitig Folge 250 meiner Börsepeople-Reihe. Da musste ich was besonderes eintakten. Zum runden Jubiläum hatte ich also erstmals und einmalig zwei Gäste in einer Börsepeople-Folge. Es wurde eine gemeinsame Reise über die chronologische Zeitschiene mit gleichem Startzeitpunkt (incl. Podcaster quasi ein Jahrgang). Danke also an Raiffeisen Bank International AG-Vorständin Valerie Brunner und Heike Arbter, Head of Raiffeisen Zertifikate, Retail Bonds & Equity Trading, für dieses Experiment, in dem es um österreichische Banken- und Börsegeschichte in all ihren Facetten, Chancen und Challenges geht. Oder: Um Raiffeisen-Geschichte, Zinslandschaft-Geschichte, Zertifikate-Geschichte und ...

