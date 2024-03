Donnerstag, 7. März Gerne gebe ich zu, dass ich mit Umfragen so meine Probleme habe. Und auch das neue Aktienbarometer mit Sample 2000, das eigentlich zeigt, dass eh alles super ist, wir einen viel höheren Aktionärsanteil als die deutschen Nachbarn an der Börse haben, macht mir ein bissl Kopfzerbrechen. Eh alles gut? Gar nicht, denn das Interesse wird vielleicht in der Umfrage bejaht, löst im Mathematiker in mir aber zu viele Widersprüche aus. Denn: An der Wiener Börse sieht man gar nichts davon, alle Broker berichten darüber, dass der Umsatz mit österreichischen Aktien zurückgeht. Und auch der Umsatz an der Wiener Börse fällt viel stärker als der an der Deutschen Börse. Robert Ottel (CFO voestalpine, Präsident ...

