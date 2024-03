Bitcoin Kurs erreicht erstmals die Marke von 72.000 Dollar - US-Inflationsdaten im Blick

Erstmals in der Geschichte kostet eine Bitcoin (USD)-Einheit über 72.000 Dollar. Gleichzeitig überholt die Bitcoin-Marktkapitalisierung die Bewertung aller Bestände an Silber. Die Wachablösung ist ein weiterer historischer Meilenstein in der Geschichte. Die Entwicklung zeigt, dass der Bitcoin vielerorts als Wertaufbewahrungsmittel angesehen wird und im Vergleich zum Edelmetall Silber nun auch schwarz auf weiß mindestens gleichwertig oder sogar effizienter betrachtet wird.

Der Marktwert aller Bitcoin-Bestände beträgt mittlerweile über 1,4 Billionen Dollar und damit mehr als Silber (1,38 Billionen Dollar). Londoner Börse nimmt Anträge für Bitcoin- und Ether-ETNs zu Für zusätzlichen Rückenwind hatte am Morgen eine Meldung aus Großbritannien gesorgt. Demnach habe die Londoner Börse bestätigt, dass sie Anträge auf Zulassung börsengehandelter Bitcoin- und Ether-Schuldverschreibungen im zweiten Quartal 2024 für professionelle Investoren annehmen werde. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Akzeptanz von Bitcoin und Co an einer der ältesten Börsen der Welt, was nicht zuletzt das wachsende institutionelle Interesse an digitalen Vermögenswerten unterstreicht. Die Entwicklung zeigt, dass Regulierungsbehörden und Börsenbetreiber rund um den Globus ihre Daumenschrauben für Bitcoin und Co lockern.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

