© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Am Montag hat Wasserstoff-Spezialist Ballard Power sein Quartalsergebnis präsentiert. Das Unternehmen kämpft wie Plug Power um Profitabilität - und damit letzten Endes auch um sein Überleben.Trotz vielerorts schwacher Quartalszahlen gelang Wasserstoff-Aktien in den vergangenen Tagen zumindest eine kleine Zwischenerholung. Begünstigt durch fallende Anleiherenditen, vor allem am langen Ende der Zinskurve, sahen Anleger über gemischte Ergebnisberichte, etwa bei Plug Power, hinweg und setzten ihre Hoffnungen einmal mehr auf Zinssenkungen. Kräftiges Umsatzwachstum hilft nicht Am Montag allerdings legen die Papiere vieler Wasserstoff-Player wieder den Rückwärtsgang ein. Grund dürfte neben dem …