© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mike Stewart



Donald Trump deutete am Montag gegenüber CNBC an, dass seine Regierung, sollte er erneut zum US-Präsidenten gewählt werden, nicht mit Hilfe von Regulierungsbehörden gegen Bitcoin vorgehen würde."Ich habe gesehen, dass es eine Menge davon gibt", sagte Trump in Bezug auf Bitcoin während eines Interviews in der CNBC-Sendung "Squawk Box". "Und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie zum jetzigen Zeitpunkt abschaffen möchte", fügte er hinzu. Bitcoin, Ether, Solana, Dogecoin und eine Reihe anderer Kryptowährungen verzeichneten nach Trumps Äußerungen weitere Kursanstiege. Bitcoin hat am Montag zum ersten Mal die Marke von 72.000 US-Dollar überschritten. Zuvor hatte die britische …