© Foto: DALL-E



Der Marktwert aller bisher geschürften rund 19,65 Millionen Bitcoins hat erstmals den Wert des gesamten bisher geförderten Silbers übertroffen. Mit Gold kann Bitcoin jedoch noch lange nicht mithalten. Der Marktwert des Bitcoins ist am Montag laut CoinMarketCap erstmals auf 1,42 Billionen US-Dollar gestiegen. Nach Berechnungen des Fachportals Infinite Market Cap waren damit erstmals alle Bitcoins zusammen mehr wert als alles bisher geschürfte Silber. Demnach kämen alle bisher geförderten 1,74 Millionen Tonnen Silber auf einen Marktwert von nur 1,38 Billionen US-Dollar. Die Berechnung beruht auf Schätzungen, da die bisher geförderte Menge an Silber nicht genau bekannt ist. An den Marktwert …