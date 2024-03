Die Hypo Oberösterreich (Hypo OÖ) und die Linz AG haben in einem Gemeinschaftsprojekt eine Photovoltaik-Erzeugungsanlage auf einem Fachmarktzentrum umgesetzt, die hilft jährlich rund 36.000 kg CO2 einzusparen und von der neben der HYPO OÖ als Eigentümerin des Gebäudes auch sechs eingemietete Unternehmen profitieren. "Die Hypo Oberösterreich ist Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit. Mit dem Pilotprojekt in Ebelsberg können wir das Nachhaltigkeits-Engagement auch auf unsere Fachmarktzentren übertragen. Die Bereitstellung von vor Ort produzierter Sonnenenergie ist nicht nur klimafreundlich, sondern fördert dank günstiger Preise auch die eingemieteten regionalen Betriebe", sagt Klaus Kumpfmüller, Vorstandsvorsitzender ...

