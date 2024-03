DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Gesetzliche Kassen verzeichnen 2023 Defizit von 1,9 Mrd Euro

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat nach vorläufigen Finanzergebnissen im Jahr 2023 ein Defizit von rund 1,9 Milliarden Euro verbucht. Dies hänge maßgeblich damit zusammen, dass insgesamt 2,5 Milliarden Euro aus den Finanzreserven der Krankenkassen an den Gesundheitsfonds abgeführt worden seien, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit.

Tausende Ärzte an Universitätskliniken im Warnstreik

Vor dem Hintergrund der bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken haben bundesweit tausende Mediziner die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben des Marburger Bundes beteiligten sich am Montag mehr als zehntausend Ärzte aus 23 Unikliniken am Warnstreik. Unter anderem in München, Düsseldorf, Stuttgart und Kiel gab es größere Kundgebungen.

Beschäftigte bei Uber und Co sollen in der EU mehr Rechte erhalten

Millionen Beschäftigte von Diensten wie Uber und Deliveroo sollen in Europa mehr Rechte erhalten. Die EU-Länder verständigten sich nach wochenlangen Verzögerungen am Montag in Brüssel grundsätzlich auf ein Gesetz zur sogenannten Plattformarbeit, wie der belgische Ratsvorsitz im Onlinedienst X mitteilte. Wegen Bedenken in Deutschland und Frankreich hatte die Einigung wochenlang auf der Kippe gestanden.

Lindner: Georgiewa genau die richtige Person an Spitze des IWF

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich für eine zweite Amtszeit der Geschäftsführenden Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, stark gemacht. Georgiewa habe den IWF "über die vergangenen Jahre durch schwierige Zeiten gesteuert", erklärte Lindner auf Englisch über den Kurznachrichtendienst X.

