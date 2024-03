NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag nach einem wenig bewegten Start etwas ins Minus gerutscht. Zuletzt verlor der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) 0,17 Prozent auf 111,55 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,12 Prozent.

Zu Wochenbeginn standen keine Konjunkturdaten auf der Agenda. Das ändert sich am Dienstag mit Inflationszahlen für den Februar, die große Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben. Die einst hohen Zinssenkungserwartungen sind in den vergangenen Wochen deutlich zurückgenommen worden. Aktuell werden an den Finanzmärkten für das laufende Jahr zwischen drei und vier Zinssenkungen um je 0,25 Prozentpunkte erwartet, der erste davon im Juni. Vor wenigen Wochen war es gut ein halber Punkt mehr gewesen.

Hintergrund der Entwicklung ist vor allem die zähe Kerninflation, die die Währungshüter vorsichtig agieren lässt. Insbesondere die relativ hohen Preissteigerungen im Dienstleistungssektor lassen die Fed zögern./jsl/gl/jha/