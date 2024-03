Bei der S Immo wird die Portfoliostrategie angepasst. Im Zentrum der Anpassung steht die schrittweise Portfoliobereinigung um kleine und mittelgroße Büroimmobilien mit begrenztem Entwicklungspotenzial. Substanzielle Veräußerungen soll es in Kroatien, der Slowakei und Österreich geben. Ein vollständiger Marktaustritt in Kroatien und der Slowakei ist laut S Immo möglich. In Österreich soll jedenfalls ein relevantes Portfolio bestehen bleiben. Die Erträge aus den Veräußerungen sollen strategiekonform in ertragsstarke Büro- und Gewerbeflächen in der CEE-Region reinvestiert werden, teilt die S Immo mit.

