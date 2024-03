Der Ex-Präsident und höchstwahrscheinlich erneute Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich am Montag negativ über die Social-Media-Apps TikTok und Facebook geäußert. In einem Interview mit CNBC sprach er sogar davon, dass er Facebook als "Feind des Volkes" betrachtet. Die Meta-Aktie brach infolge dessen in Spitze um vier Prozent ein.Zu TikTok sagte er, unter Berücksichtigung seiner Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit und des Datenschutzes: "Es gibt viel Gutes und viel Schlechtes ...

