Die Märkte haben im laufenden Jahr bislang eine recht beeindruckende Rallye hingelegt. Dennoch hoffen die Anlegerinnen und Anleger natürlich darauf, dass es möglichst noch etwas weiter in Richtung Norden geht. Dafür gibt es auch durchaus noch Chancen, welche aber in der Regel mit Risiken Hand in Hand gehen.Ein potenzieller Comeback-Kandidat ist die Aktie von Volkswagen (DE0007664039), welche sich in den vergangenen drei Jahren im Wert mal eben halbiert hat. Rekorde kann der Konzern noch aufstellen, allerdings eher nicht bei Auslieferungszahlen. Stattdessen sorgte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...