eTukTuk kaufen: Die nachhaltige, innovative & patentierte Kryptowährung

Eine Kryptowährung, welche mit ihrem innovativen und patentierten Geschäftsmodell gekonnt aus der Masse des Kryptomarktes hervorsticht, ist das bahnbrechende eTukTuk. Bisher sind die Coins nur über den gefragten Vorverkauf erhältlich und es fragen sich immer mehr, wie man eTukTuk kaufen kann. Was sich genau hinter dem visionären, aber dennoch besonders soliden Projekt verbirgt und wie Sie einfach, schnell und sicher eTukTuk kaufen können, erfahren Sie nun in diesem Beitrag!

eTukTuk kaufen? Das steckt hinter der nachhaltigen Kryptowährung!

Im Angesicht der als umweltschädlich in Verruf geratenen Kryptowährungen stellt eTukTuk etwas vollkommen anderes dar. Denn dieses Projekt verspricht den Bereich der Elektromobilität nachhaltig zu revolutionieren.

Dafür hat es sich die aufgrund des niedrigen Preises vorwiegend inEntwicklungsländern beliebten TukTuks ausgesucht, von denen es weltweit 270 Mio. Stück gibt. Dies ist umso bedeutender, da diese Fahrzeuge bisher noch vernachlässigt wurden und sie somit eine besonders chancenreiche Nische darstellen.

Während der vergangenen 5 Jahre hat das ambitionierte Team an seinen Technologien geforscht und diese kontinuierlich verbessert. Nachdem die Patente eingereicht wurden, fand vor Kurzem der Start des Vorverkaufs statt. Somit handelt es sich im Unterschied zu den meisten anderen Krypto-Presale nicht nur um eine kühne Vision, sondern ein Projekt mit Hand und Fuß.

Die eTukTuks werden nicht nur regional produziert, um auf diese Weise den ökologischen Fußabdruck maßgeblich zu reduzieren. Ebenso können mit den innovativen Designs auch die Produktionskosten um 78 % reduziert werden. Dabei profitiert eTukTuk von dem enormen Wachstum der E-Fahrzeuge, welche bis zum Jahr 2030 um 18,2 % jährlich zunehmen sollen.

Damit ist aber noch nicht Schluss, denn eTukTuk hat sich ebenso dem chancenreichen Markt der Ladeinfrastruktur gewidmet, welcher bis zum Jahr 2028 um 42 % jährlich wachsen soll. In diesem Bereich wurden besonders umwelt- und klimafreundliche Varianten entwickelt, die ausschließlich mit Solarenergie betrieben werden. Ebenso lassen sie sich aufgrund ihrer hohen Kompatibilität von praktisch allen Fahrzeugen nutzen.

Beeindruckend sind die vielen Partnerschaften von eTukTuk, von denen die mit der Regierung von Sri Lanka hervorzuheben ist. Mit ihr zusammen soll die Ladeinfrastruktur des Landes ausgebaut werden, was eine enorme Chance für die nachhaltige Kryptowährung darstellt. Platziert werden sollen die Ladestationen mithilfe von künstlichen Intelligenzen, um die größten Erfolge zu erzielen.

Alles Wichtige über den $TUK-Coin

Für die Kryptowährung $TUK wurde sich die schnelle und kostengünstige Layer-2-Blockchain opBNB von der Layer-1-Chain BNB Smart Chain ausgesucht. Somit ist das Projekt bestens gerüstet, da es besonders effizient, skalierbar, sicher und interoperabel ist. Zudem soll eTuktuk ein Multi-Chain-Projekt sein, um somit Nahtlosigkeit zu gewährleisten.

Bei $TUK handelt es sich um die native Kryptowährung des Ökosystems. Sie wird für die unterschiedlichen Dienste verwendet, wie beispielsweise Zahlungen der Fahrer, Fahrzeug-Miete, Aufladungen über die Ladestationen und Vergütungen der Staker.

Dabei können die Tokeninhaber ihre Coins in die unterschiedlichen Staking-Pools einzahlen, welche nach Ländern aufgeteilt werden. Auf diese Weise profitieren sie von einem passiven Einkommen, welches aus den Gebühreneinnahmen des Ökosystems finanziert wird.

Insgesamt gibt es 2 Mrd. $TUK-Coins, von denen nur 6 % über den Vorverkauf gekauft und 4 % über das Presale-Staking erworben werden können. Weitere 5 % sind für die Liquidität der Kryptobörsen, 10 % für die Community, 10 % für das Team, 10 % für Marketing, 15 % als Reserve, 20 % für das Power-Staking und 20 % für die Geschäftsoperationen eingeplant.

Im Presale eTukTuk kaufen und die besonderen Vorteile

Noch befindet sich eTukTuk im Presale, und deshalb können Sie die Coins aktuell nur über die offizielle Website des Projekts erwerben. Im Unterschied zu bereits gelisteten Kryptowährungen können Sie dabei jedoch von einigen attraktiven Vorteilen für frühe Unterstützer profitieren.

Denn zu Beginn wurden die Coins für einen Preis in Höhe von 0,024 USD angeboten. Jedoch wird der Verkaufspreis im Laufe des Vorverkaufs phasenweise um 37,5 % auf 0,033 USD erhöht. Nur noch für weniger als 7 Tagen können Sie die Coins für einen Preis von 0,028 USD erwerben und noch vor der ersten Listung von Buchgewinnen von bis zu 17,86 % profitieren.

Allerdings kann die Preiserhöhung auch schon wesentlich früher geschehen, wenn das nächste Etappenziel des Fundraisings von 2.101.779 USD erreicht wurde. Da nur noch Token im Wert von rund 135.000 USD übrig sind, wird die Vorverkaufsphase vermutlich erneut früher abgeschlossen als geplant.

Hinzu kommt die Staking-Rendite, die hauptsächlich zu Beginn wesentlich höher ausfällt. Aktuell können die Investoren dabei von 126 % pro Jahr profitieren. Ein weiterer positiver Nebenaspekt aufgrund des überkauften Kryptomarktes bietet die temporäre Kursverlustabsicherung bis zur ersten Listung. Aus all diesen Gründen sollten sich Interessierte beeilen, wenn sie sich die besten Konditionen sichern wollen.

So können Sie eTukTuk im Presale kaufen

Können Sie es kaum erwarten, in die vielversprechende und revolutionäre nachhaltige Kryptowährung von eTukTuk investieren, haben aber noch nie an einem Krypto-Vorverkauf teilgenommen? Dann machen Sie sich keine Sorgen, denn mithilfe der folgenden Anleitung gelingt es selbst Anfänger besonders einfach, schnell und sicher!

1. Wallet (digitale Geldbörse) für eTukTuk Vorverkauf vorbereiten

Um an einem Krypto-Vorverkauf teilzunehmen, benötigen Sie in der Regel zunächst eine kompatible Krypto-Wallet. Möchten Sie im Presale eTukTuk kaufen, stehen Ihnen dabei Metamask, Coinbase Wallet und über Wallet Connect eine Vielzahl weiterer Optionen zur Verfügung. Wählen Sie eine von ihnen für Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät aus, installieren Sie und richten Sie entsprechend der Einführung die Wallet ein. Wichtig dabei ist, dass Sie den sogenannten Private Key sicher verwahren, um einen Verlust Ihres Vermögens zu verhindern.

2. Wallet mit der Website von eTukTuk verbinden

Nun sind Sie vorbereitet, um über den Presale eTukTuk kaufen zu können. Öffnen Sie dafür einfach die offizielle Website und klicken Sie anschließend auf "Wallet verbinden". In dem daraufhin erscheinenden Fenster wählen Sie die zuvor ausgesuchte digitale Geldbörse aus und folgen den Verbindungshinweisen.

3. Über den Presale eTukTuk kaufen

Jetzt können Sie über die Website eTukTuk kaufen. Wählen Sie dafür die von Ihnen gewünschte Kryptowährung aus, wobei Ihnen ETH, BNB und USDT zur Verfügung stehen. Sollten Sie bisher noch keine von diesen haben, können Sie auch über die Kartenzahlfunktion mit traditionellen Fiatwährungen eTukTuk kaufen. Geben Sie dafür den gewünschten Kaufbetrag ein und folgen Sie dann den Hinweisen. Sobald der Vorverkauf abgeschlossen wurde, können Sie - meist am ersten Listungstag - die $TUK-Coins über die Website beanspruchen.

