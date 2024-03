Schnellste Erweiterung der Solarkapazität auf der grünen Wiese im indischen Sektor der erneuerbaren Energien

Die Baukurve ist auf den Plan abgestimmt, in Khavda in den nächsten 5 Jahren 30 GW zu entwickeln

Die Anlage wird vollständig mit wasserlosen, robotergestützten Modulreinigungssystemen ausgestattet sein

~81 Milliarden Einheiten werden erzeugt, die jährlich mehr als 16 Millionen Haushalte in Indien mit Strom versorgen können (entspricht fast der Anzahl der Haushalte in ganz Polen, Kanada); die Energieproduktion kann ganze Länder wie Belgien, Chile und die Schweiz mit Strom versorgen

Adani Green Energy Limited (AGEL), Indiens größtes und eines der weltweit führenden Unternehmen für erneuerbare Energien (EE), hat im weltweit größten EE-Park in Khavda, Gujarat, eine kumulierte Kapazität von 1.000 MW Solarenergie in Betrieb genommen. Damit hat AGEL eine operative Kapazität von 9.478 MW erreicht und setzt seine Reise zum erklärten Ziel von 45.000 MW bis 2030 fort.

AGEL lieferte 1.000 MW in weniger als 12 Monaten nach Beginn der Arbeiten in Khavda. Dazu wurden rund 2,4 Millionen Solarmodule installiert. Der beschleunigte Fortschritt unterstreicht das Engagement von AGEL für Indiens Ziel, bis 2030 eine Kapazität von 500 GW an nicht-fossilen Brennstoffen zu erreichen.

Die weltgrößte RE-Anlage mit einer Leistung von 30 GW erstreckt sich über eine atemberaubende Fläche von 538 Quadratkilometern unfruchtbaren Landes, fünfmal so groß wie Paris. Das Projekt soll in den nächsten fünf Jahren fertiggestellt werden und wird über 15 200 grüne Arbeitsplätze schaffen.

AGEL nutzt die bewährten Projektabwicklungskapazitäten von Adani Infra, das technologische Fachwissen von Adani New Industries Limited (ANIL), die operative Exzellenz von AIMSL und die robuste Lieferkette, um seinen Erfolg beim Bau und Betrieb von Indiens erstem und weltweit größtem Wind-Solar-Hybrid-Cluster in Jaisalmer zu wiederholen.

AGEL hat sich verpflichtet, für die gesamte Solarkapazität wasserlose Reinigungsroboter einzusetzen, um die Staubablagerungen auf den Paneelen zu beseitigen, die Energieausbeute zu erhöhen und dazu beizutragen, in der trockenen Region Kutch Wasser zu sparen. Dies wird es AGEL ermöglichen, das Ziel der Wasserneutralität zu erreichen, das mit dem Ziel 6 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung im Einklang steht

Über Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (AGEL) ist Indiens größtes und eines der weltweit führenden Unternehmen für erneuerbare Energien, das den Übergang zu sauberer Energie ermöglicht. AGEL entwickelt, besitzt und betreibt netzgekoppelte Solar-, Wind- und Hybridkraftwerke im Versorgungsbereich. Mit einem festgelegten Wachstumspfad von bis zu 20,8 Gigawatt (GW) verfügt AGEL derzeit über ein Betriebsportfolio von über 9 GW an erneuerbaren Energien, dem größten in Indien, verteilt auf 12 Bundesstaaten.

Die Unternehmen des Adani-Portfolios ermöglichen die Entwicklung der Khavda RE-Anlage

Adani Infra Indien

AIIL steht an vorderster Front, wenn es darum geht, durch innovative Lösungen, datengestützte Erkenntnisse und technische Spitzenleistungen die Entwicklung von Infrastrukturen im großen Maßstab zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet Projektmanagement-Beratungsdienste (PMC) für Infrastrukturprojekte in verschiedenen Sektoren an. AIIL hat sich zum Ziel gesetzt, intelligentere, widerstandsfähige und nachhaltige Lösungen für die Infrastrukturentwicklung zu entwickeln.

Adani Ports Special Economic Zone

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSEZ), ein Teil der weltweit diversifizierten Adani-Gruppe, hat sich von einem Hafenunternehmen zu einem integrierten Transportdienstleister entwickelt, der eine End-to-End-Lösung vom Hafentor bis zum Kundentor anbietet. Es ist der größte Hafenentwickler und -betreiber in Indien mit 7 strategisch günstig gelegenen Häfen und Terminals an der Westküste. Unsere Vision ist es, im nächsten Jahrzehnt die größte Hafen- und Logistikplattform der Welt zu werden. Mit der Vision, bis 2025 kohlenstoffneutral zu werden, war APSEZ der erste indische Hafen und der dritte weltweit, der sich der Science-Based Targets Initiative (SBTi) anschloss und sich damit zu Emissionsreduktionszielen verpflichtete, um die globale Erwärmung auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Adani Energy Solutions

AESL, Teil des Adani-Portfolios, ist ein multidimensionales Unternehmen, das in verschiedenen Bereichen des Energiesektors tätig ist: Stromübertragung, -verteilung, intelligente Messsysteme und Kühllösungen. AESL ist ein Katalysator für die Umgestaltung der Energielandschaft auf die zuverlässigste, erschwinglichste und nachhaltigste Weise.

Ambuja Cements

Ambuja Cements Limited ist eines der führenden Zementunternehmen Indiens und Mitglied der diversifizierten Adani Group dem größten und am schnellsten wachsenden Portfolio diversifizierter nachhaltiger Unternehmen. Ambuja wurde von TRA Research in ihrem Brand Trust Report 2023 als Indiens vertrauenswürdigste Zementmarke ausgezeichnet. Ambuja bietet mit seinen einzigartigen nachhaltigen Entwicklungsprojekten und umweltfreundlichen Praktiken seit Beginn der Geschäftstätigkeit problemlose Lösungen für den Hausbau. Um den Kunden einen weiteren Mehrwert zu bieten, hat das Unternehmen innovative Produkte wie Ambuja Plus, Ambuja Cool Walls, Ambuja Compocem und Ambuja Kawach unter dem Dach der Ambuja Certified Technology eingeführt. Diese Produkte erfüllen nicht nur wichtige Kundenbedürfnisse, sondern tragen auch dazu bei, ihren ökologischen Fußabdruck deutlich zu verringern.

Anil New Industries

Adani New Industries Ltd. (ANIL), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Adani Enterprises Limited (AEL), steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Energiewende-Initiativen der Gruppe in den Bereichen nachhaltige Brennstoffe und grüne Moleküle zu unterstützen. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, die Energiesicherheit Indiens und die Entkarbonisierungsziele weltweit zu unterstützen. Das Unternehmen adaptiert und fördert Zukunftstechnologien, um bezahlbare und nachhaltige Energie für alle bereitzustellen.

Adani Infrastructure Management Services

Adani Infrastructure Management Services Ltd. (AIMSL) ist ein Anbieter von End-to-End-Lösungen für Betrieb und Wartung (O&M) für den Energiesektor in den Bereichen erneuerbare Energien (Solar- und Windkraftwerke), Übertragungsnetze und Wärmekraftwerke. Das Unternehmen betreibt und unterhält eine der größten Flotten im indischen Energiesektor. Als strategischer Geschäftspartner kombiniert AIMSL das Fachwissen der besten O&M-Talente, modernste Technologien und Digitalisierung, um operative Exzellenz und reduzierte O&M-Kosten zu erreichen.

Jash Energy

Jash Energy ist ein führender Hersteller von Solartrackern, einer Vorrichtung, die in ein Solarpanel eingebaut wird und sich in Richtung der Sonne bewegt, um ein Maximum an Sonnenenergie für die Stromerzeugung einzufangen. Mit seinem strategischen Standort in Mundra, dem größten Privathafen Indiens, hat Jash Energy leichten Zugang zu den Märkten im Westen, Nahen Osten und Afrika.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240311323022/de/

Contacts:

Wenden Sie sich zwecks weiterer Informationen zu dieser Pressemitteilung an: Roy Paul- roy.paul@adani.com