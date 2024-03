Gold glänzt wieder. Nach dem Erklimmen eines neuen Allzeithochs gelangt der Krisen- und Inflationsschutz wieder in den Mainstream. War in den Gazetten in den vergangenen Wochen noch wenig über das gelbe Edelmetall zu lesen, gehören Goldartikel aktuell zu den meistbesuchten. Beim ersten Impuls des jüngsten Anstiegs blieben die Minenaktien noch weitgehend zurück. Bei einem weiteren positiven Trend könnten sie dies jedoch mit überproportionalen Kursgewinnen nachholen.

