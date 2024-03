Die deutsche Wirtschaft ist im internationalen Wettbewerb in den letzten Jahren immer weniger wettbewerbsfähig geworden. Einseitige Überregulierung, hohe Steuerlasten und keinerlei Planungssicherheit haben den Wirtschaftsmotor ins Stottern gebracht. Durch Wellenstreiks der Lokführergewerkschaft GDL wird zudem ein wichtiger Baustein einer Volkswirtschaft der Logistik in den letzten Wochen regelmäßig lahmgelegt. Das stellt viele Branchen in Deutschland vor strukturelle Herausforderungen, ob hierzulande ...

