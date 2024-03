Die Parfümeriekette Douglas hatte bereits angekündigt, an die Börse zurückkehren zu wollen. Nun gibt es den genauen Fahrplan und die Details zum IPO. Douglas will maximal 32,7 Millionen Aktien neu ausgeben, die Preisspanne wurde auf 26,00 bis 30,00 Euro je Schein festgelegt. Die Angebotsfrist beginnt am heutigen Dienstag und soll voraussichtlich bis kommenden Woche Dienstag, 19. März, laufen. Der erste Handelstag an de Frankfurter Börse ist für Donnerstag, 21. März, vorgesehen.Durch den Börsengang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...