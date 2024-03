Der DAX befindet sich weiterhin in einem sehr starken Aufwärtstrend. Dabei geht es seit dem Verlaufstief Ende Oktober bei 14.588 Punkten praktisch nur nach oben. Das bisherige Verlaufshoch wurde bei 17.889 Punkten erreicht, damit wurde die Marke von 18.000 Punkten nur knapp verfehlt. Dann kam es zu einem Rücklauf im übergeordneten Aufwärtstrend, der am Vortag erneut im Bereich des 10er-EMA auslief. Der DAX ging direkt am 10er-EMA mit einer bullischen ...

