Rapperswil-Jona (ots) -Im Jahr 2023 gelang es Hostpoint, den starken Wachstumskurs der letzten Jahre auf eindrückliche Weise fortzusetzen. Erstmals konnte ein Umsatz von mehr als 30 Millionen Franken erzielt werden. Die erfolgreiche Markteinführung des neuen E-Mail-Angebots bestätigt die strategische Ausrichtung des Rapperswiler Providers.In einem Marktumfeld, welches sich aufgrund verschiedener Einflussfaktoren aktuell im Wandel befindet, erzielte Hostpoint auch im Jahr 2023 ein sehr gutes Jahresergebnis. Mit einem Wachstum von 8,5 Prozent und einem Jahresumsatz von CHF 32 Millionen Franken gelang es dem grössten Schweizer Webhosting-Provider erneut, signifikante Marktanteile dazuzugewinnen und in allen Geschäftsbereichen zu wachsen.Nachdem Hostpoint im Vorjahr erstmals mehr als eine Million verwaltete Domainnamen verzeichnen konnte, legte dieser Geschäftsbereich auch im Jahr 2023 nochmals deutlich zu. Mit mehr als 11 Prozent Wachstum verwaltet der führende Domainregistrar der Schweiz heute mehr als 1,1 Millionen Domains. Auch in anderen Geschäftsbereichen wie Webhosting, Managed Server oder E-Mail-Hosting befindet sich Hostpoint auf einem stabilen Wachstumskurs.Erfolgreiche Lancierung eines neuen E-Mail-AngebotsInsbesondere der Bereich E-Mail nahm im vergangenen Jahr mit der Lancierung von "E-Mail & Cloud Office" im Januar 2023 einen besonders grossen Stellenwert ein. Mit der Einführung des vom Webhosting vollständig entkoppelten und umfassenden E-Mail-Angebotes inklusive diverser Office- und Teamfunktionen konnte Hostpoint im Bereich E-Mail nochmals ganz neue Kundengruppen erschliessen. Bei dieser Lösung für digitale Zusammenarbeit schätzen die Kunden neben dem Datenstandort Schweiz auch den 7-Tage-Support von Hostpoint. Durch diese Kombination von Sicherheit und Kundenorientierung hebt sich Hostpoint mit E-Mail & Cloud Office von der internationalen Konkurrenz ab."Wir sind mit der Markteinführung von E-Mail & Cloud Office ausserordentlich zufrieden. Die Benutzerzahlen im ersten Jahr haben unsere Erwartungen übertroffen", erklärt Yvan Knapp, Chief Strategy Officer von Hostpoint.In einem sich wandelnden Marktumfeld befindet sich Hostpoint auf sehr gutem Kurs. Während einige hiesige Mitbewerber in den vergangenen Jahren von ausländischen Investoren übernommen wurden oder den Betrieb gleich komplett einstellten, gelingt es dem Rapperswiler Provider, kontinuierlich zu wachsen. Als führender Schweizer Anbieter für Domains, Webhosting, Websites und E-Mail ist Hostpoint auch in Bezug auf Infrastruktur, Sicherheit und Support bestens aufgestellt, um den Weg zu Hostpoint für wechselwillige Kunden anderer Provider möglichst einfach zu gestalten.Gezielte Verstärkungen im personellen BereichUm für künftige Produktentwicklungen und die tägliche Kundenbetreuung bestmöglich gerüstet zu sein, ist es für Hostpoint wichtig, auch auf personeller Ebene in allen relevanten Bereichen organisch zu wachsen. So konnten im letzten Jahr die Teams Customer Care, Software Development sowie System Engineering & Operations gezielt verstärkt sowie einige bereichsübergreifende Schlüsselstellen neu geschaffen werden.Per Ende 2023 zählte Hostpoint insgesamt 97 Beschäftigte, was einem Wachstum von fast 8 Prozent zum Vorjahr entspricht. Seit dem Jahreswechsel sind weitere Mitarbeitende dazugestossen, womit Hostpoint heute erstmals mehr als 100 Personen beschäftigt. Allein in den letzten zwei Jahren wuchs die Anzahl der Mitarbeitenden um mehr als 30 Prozent.Hohe Investitionen in Infrastruktur und SicherheitAls führender Hosting-Provider steht Hostpoint nicht nur für überzeugende Produkte zu attraktiven Konditionen, sondern auch für höchste Ansprüche an Performance und Sicherheit. Deshalb fliessen bei Hostpoint jährlich Investitionen in Millionenhöhe in die Erweiterung, Weiterentwicklung und Optimierung der Infrastruktur und Sicherheit.Hostpoint - der führende Schweizer Cloud-Provider für Hosting, Domains und E-MailMit über 20 Jahren Erfahrung ist Hostpoint der grösste Webhosting-Provider und führender Domainregistrar der Schweiz. Hostpoint bietet einfache und unkomplizierte Lösungen aus einer Hand - für Domains, Websites, Webshops und E-Mail. Als ICANN-akkreditierter Domainregistrar verwaltet Hostpoint über eine Million Domainnamen. Mit einer topmodernen Infrastruktur und Serverstandort Schweiz sorgt Hostpoint täglich für einen stabilen Betrieb von weit mehr als 300'000 Schweizer Websites sowie über 750'000 E-Mail-Konten. Der beste Support der Branche bietet kostenlos an 7 Tagen in der Woche eine individuelle, kompetente und effiziente Kundenbetreuung in vier Sprachen. Das zu 100 Prozent inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Rapperswil-Jona SG beschäftigt über 100 Mitarbeitende.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Mauro Landolt, Head of CommunicationHostpoint AG, Neue Jonastrasse 60, CH-8640 Rapperswil-Jonamedia@hostpoint.chOriginal-Content von: Hostpoint AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055584/100916865