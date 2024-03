News von Trading-Treff.de Es war ein ruhiger Wochenstart bei DAX und Wall Street an der Börse, Die Spannung zu den Inflationsdaten prägen die Tradingideen am Dienstag Impulsgeber Trendlinie im DAX In der Vorwoche hatten wir mit der Konsolidierung auch einen Bruch der jüngsten Aufwärtstrendlinie erzielt, die dann neu justiert werden musste. Aus der Wochenendanalyse vom 10.03.2024 habe ich daher dieses Chartbild entnommen (Rückblick): Zum Start der ...

