DJ Fuchs Petrolub erhöht nach Gewinnanstieg auch Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fuchs SE hat vergangenes Jahr dank besserer Geschäfte in Asien und Amerika den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Aktionäre will der Schmierstoffhersteller an der positiven Entwicklung teilhaben lassen: Die Dividende soll auf 1,11 von 1,07 Euro je Vorzugsaktie erhöht werden, kündigte der im MDAX notierte Konzern anlässlich der Bilanzpressekonferenz an. Für das neue Jahr äußerte sich Fuchs optimistisch.

Im abgelaufenen Jahr kletterte der Umsatz laut Mitteilung um 4 Prozent auf 3,541 Milliarden Euro. Alleine in Nord- und Südamerika und Asien-Pazifik lag der Umsatzzuwachs bei 5 Prozent. Das Konzern-EBIT stieg den weiteren Angaben zufolge kräftig um 13 Prozent auf 413 Millionen Euro. Damit schnitt Fuchs beim Umsatz etwas schlechter ab, als Analysten erwartet haben, beim EBIT dagegen besser.

Alleine im vierten Quartal sank der Umsatz auf 843 Millionen von 870 Millionen Euro. Das EBIT kletterte dagegen deutlich auf 100 Millionen von 85 Millionen Euro.

Für das laufende Jahre rechnet der Konzern mit weiteren Zuwächsen: Der Umsatz soll auf circa 3,6 Milliarden Euro steigen. "Dieses Wachstum erfolgt unter Annahme stabiler Preise überwiegend volumengetrieben", heißt es in der Mitteilung. Das EBIT sieht Fuchs bei um 430 Millionen Euro. Der freie Cashflow vor Akquisitionen soll spürbar sinken auf circa 250 Millionen Euro von 465 Millionen Euro im Vorjahr.

March 12, 2024

