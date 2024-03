Westport Fuel Systems Inc.: Westport meldet Unterzeichnung von Investitionsvereinbarung zur Gründung des angekündigten Joint Venture mit der Volvo Group

VANCOUVER, British Columbia, 11. März 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT) (NASDAQ: WPRT) ("Westport" oder "Unternehmen"), ein führender Anbieter von wegweisenden alternativen Kraftstoffversorgungssystemen und -komponenten für die globale Transportindustrie, freut sich, die Unterzeichnung eines Investitionsabkommens zur Gründung des bereits angekündigten Joint Venture mit der Volvo Group bekannt zu geben, um die Kommerzialisierung und weltweite Einführung der HPDI-Kraftstoffsystemtechnologie von Westport für Langstrecken- und Off-Road-Anwendungen zu beschleunigen (das "JV"). Der Abschluss des Joint Venture unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und Regierungen. Voraussichtlich wird das JV nach dem formellen Abschluss, der derzeit für das zweite Quartal 2024 erwartet wird, seine Aktivitäten aufnehmen.

"Wir begrüßen die Unterzeichnung dieser Vereinbarung und freuen uns darauf, auf unserem Erfolg mit der Volvo Group und unserer HPDI-Technologie aufzubauen. Wir sind motiviert, auch künftig Innovationen zu entwickeln und in starke Geschäftsbeziehungen mit führenden Unternehmen zu investieren, die unsere Ziele teilen - zu denen die Volvo Group zweifellos gehört", so Dan Sceli, CEO bei Westport Fuel Systems Inc. "Angetrieben von unserer gemeinsamen Vision für eine sauberere Zukunft freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit und die Bereitstellung echter Lösungen zur Dekarbonisierung des Fern- und Geländetransportsektors", fügt Sceli an.

Wie zuvor angekündigt, wird Westport bestimmte HPDI-Vermögenswerte und -Geschäftsmöglichkeiten - einschließlich des damit verbundenen Anlagevermögens, des geistigen Eigentums und des Unternehmens - in das Joint Venture einbringen. Die Volvo Group wird einen Anteil von 45 % am JV gegen eine Zahlung von etwa 28 Mio. US-Dollar erwerben, die bei Vertragsabschluss fällig sein wird, sowie in Abhängigkeit von der künftigen Performance des JV bis zu weitere 45 Mio. US-Dollar als Gewinnbeteiligung zahlen.

Informationen zu Westport Fuel Systems

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um ein saubereres Morgen zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kraftstoffversorgungskomponenten und -systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Transportanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie Umweltvorteile, die dem Klimawandel und den Herausforderungen der städtischen Luftqualität entgegenwirken. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika betreuen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir zukunftsorientiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wfsinc.com.

Informationen zu HPDI

HPDI ist ein kosteneffizienter Ansatz zur Verringerung von CO 2 im Fernverkehr und anderen Hochlast- und Off-Road-Anwendungen. Das HPDI-Kraftstoffsystem von Westport ist ein komplettes System, das Erstausrüstern die Flexibilität bietet, ihre Biogas-, Erdgas-, Wasserstoff- und andere Kraftstoffproduktlinien leicht zu differenzieren und gleichzeitig eine maximale Übereinstimmung mit ihren herkömmlichen dieselbetriebenen Produkten zu gewährleisten. Mit HPDI können Treibhausgasemissionen verursachende Kraftstoffe wie Diesel durch kohlenstoffneutrale oder kohlenstofffreie Kraftstoffe wie Biogas oder Wasserstoff ersetzt werden, wobei die Haltbarkeit, Erschwinglichkeit, Effizienz und Leistungsmerkmale, die man mit Diesel verbindet, erhalten bleiben. Weitere Informationen über HPDI unter https://wfsinc.com/technology/hpdi.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über den Abschluss und den Zeitplan für den Abschluss des Joint Venture und die erwartete Summe, die Volvo im Zusammenhang mit dem Erwerb einer 45-prozentigen Beteiligung am Joint Venture zahlen wird. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen sowohl auf den Überzeugungen des Managements als auch auf Annahmen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen gehören solche, die sich auf den Abschluss und die Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss der Investitionsvereinbarung, die Politik, Regulierung und Genehmigung der Regierung, das Erreichen der Leistungskriterien, die für den oben beschriebenen Earn-Out erforderlich sind, die in der Investitionsvereinbarung enthaltenen Kaufpreisanpassungen, die Nachfrage nach HPDI-Systemen sowie andere Risikofaktoren und Annahmen beziehen, die sich auf unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge auswirken können, wie in unserem jüngsten Annual Information Form und anderen Einreichungen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden dargelegt. Die Leser sollten kein unverhältnismäßiges Vertrauen in solche vorausschauenden Aussagen setzen, da diese nur zu dem Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe gültig sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, derartige Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen unserer Erwartungen oder von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen zu berücksichtigen, auf denen derartige Aussagen basieren oder die sich auf die Wahrscheinlichkeit auswirken könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen, sofern dies nicht gemäß National Instrument 51-102 vorgeschrieben ist. Die Inhalte der Websites, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sind nicht Gegenstand der vorliegenden Pressemitteilung.

KONTAKT: Media Relations: E: [email protected]; Investor Relations: T: +1 604-718-2046; E: [email protected]

