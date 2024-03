Der Börsengang der Douglas Aktie geht in die "heiße Phase": Das Parfümerie-Unternehmen aus Düsseldorf will seine Aktien zu einem Kurs zwischen 26 Euro und 30 Euro ausgeben. Geplant ist die Platzierung von bis zu rund 32,7 Millionen neu ausgegebenen Aktien. Die Zeichnungsfrist beginnt am heutigen Dienstag und soll voraussichtlich am 19. März enden. ...

