wienerberger erhält Top-Bewertungen für Nachhaltigkeit von globalen ESG-Agenturen Ratingagenturen bestätigen die Leistungen von wienerberger im Bereich Umwelt und Soziales

CDP stuft wienerberger in der zweithöchsten Kategorie aller bewerteten Unternehmen ein Wien, 12. März 2024 - Die von wienerberger im Jahr 2023 durch kontinuierliche Anstrengungen im Bereich Nachhaltigkeit erzielten Ergebnisse wurden von weltweit führenden ESG-Ratingagenturen anerkannt. Für die im Umwelt- und Sozialbereich erzielten Fortschritte hat wienerberger erneut Spitzenbewertungen erhalten. Das Carbon Disclosure Project (CDP) bestätigt, dass wienerberger koordinierte Maßnahmen zum Klimaschutz setzt und hat das Unternehmen daher durch Zuerkennung eines "B"-Rating in der zweithöchsten Kategorie aller bewerteten Unternehmen eingestuft. Auch von anderen Ratingagenturen wurde die Nachhaltigkeitsleistung von wienerberger 2023 bewertet. So hat wienerberger von MSCI insgesamt zum achten Mal in Folge die höchste von der Agentur vergebene ESG-Bewertung von "AAA" erhalten. Mit dem von Institutional Shareholder Services (ISS ESG) erhaltenen "Prime"-ESG-Rating ist wienerberger in das oberste Dezil der bewerteten Unternehmen der Baustoffindustrie aufgestiegen. Dieser Status wurde wienerberger von ISS ESG bereits im Jahr 2013 zum ersten Mal zuerkannt. Schließlich hat die auf Nachhaltigkeitsbewertungen fokussierte Ratingagentur EcoVadis durch die Verleihung einer Platin-Medaille wienerberger einen Platz unter den obersten 1 % aller in der Branche bewerteten Unternehmen gesichert. Das Unternehmen Sustainalytics, das auf die Bewertung des Risikos wesentlicher finanzieller Auswirkungen von ESG-Faktoren auf Unternehmen spezialisiert ist, stufte wienerberger als "Low Risk" ein. "Nachhaltigkeit war schon immer ein zentraler und äußerst wichtiger Faktor der wienerberger Unternehmensstrategie, dies kommt auch in den uns verliehenen Auszeichnungen und den externen Ratings zum Ausdruck. Die Bewertungen bestätigen, dass Transparenz, Konsistenz und Ehrgeiz Veränderungen bewirken und zu positiven Auswirkungen auf unseren Planeten führen. Ein eindeutiges Zeichen, dass wir die richtigen Schritte gesetzt haben. Durch noch innovativere und ökologischere Lösungen für Neubau, Renovierung und Infrastruktur im Bereich Wasser- und Energiemanagement, sowie durch unseren Einsatz für soziale Themen, werden wir weiterhin die Lebensqualität der Menschen verbessern und sicherstellen, dass zukünftige Generationen die gleichen Chancen haben, wie wir heute" betont Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG. Alle drei Jahre ein neues Nachhaltigkeitsprogramm Die ESG-Bemühungen von wienerberger werden durch das Nachhaltigkeitsprogramm gesteuert, das die strategische und operative Stoßrichtung für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung vorgibt und konkrete Ziele und Schritte festlegt. Das Programm wird alle drei Jahre aktualisiert. Nachdem wienerberger die Ziele seines Nachhaltigkeitsprogramms 2023 erreicht hat, wurden diese bis 2026 ausgeweitet und im Umweltbereich noch ehrgeiziger gestaltet, vor allem im Hinblick auf eine weitere Senkung der Emissionen und die Förderung der Kreislaufwirtschaft. Das Nachhaltigkeitsprogramm 2026 enthält unter anderem neue Ziele in Bezug auf Wasser- und Abfallwirtschaft. Außerdem wird wienerberger bis 2026 75 % seines Gesamtumsatzes aus Bausystemen und Lösungen erwirtschaften, die zur Errichtung von klimaneutralen und emissionsfreien Gebäuden beitragen, wie zum Beispiel integrierte Dachlösungen, Außenwände und Fassaden, Heizungs- und Kühllösungen sowie Anlagen zur Nutzung von Solarenergie. Gleichermaßen setzt wienerberger auf die Förderung von Diversität und Inklusion im Zuge neuer sozialer Ziele.



