Freenet mit Wachstum und interessanten Seitwärtsrenditen

Freenet (DE000A0Z2ZZ5) kündigte Ende Februar die Anhebung der Dividende auf 1,77 (Vorjahr 1,68 Euro) je Aktie an. 2023 entwickelte sich die Streaming-Sparte waipu.tv besonders erfolgreich: Die Zahl der Netto-Neukunden ist um gut 400.000 gestiegen (mit Rekordwachstum in Q4: +134.000). Das Unternehmen meldete einen Umsatzanstieg um 2,8 Prozent auf 2,63 Mrd. Euro und erstmals einen operativen Gewinn (EBITDA) von über 500 Mio. Euro (+4,5 Prozent), dabei legte auch der Free Cash Flow um 5,3 Prozent auf 262,6 Mio. Euro zu. Die EBIT-Prognosen für 2024 liegen zwischen 495 und 515 Mio. Euro, weiterhin sollen 80 Prozent der Free Cash Flows als Dividenden ausgeschüttet werden. Für die Analysten der SG bleibt Freenet auf der Premium List Small & Mid Caps mit einem 12-Monats-Kursziel von 30,70 Euro. Wer es etwas defensiver angehen möchte, setzt auf eine Zertifikate-Strategie.



Discount-Strategie mit 10,3 Prozent Puffer (September)



Schließt die Freenet-Aktie am 20.9.24 zumindest auf Höhe des Caps von 25 Euro, dann bringt das Discount-Zertifikat vom Morgan Stanley mit der ISIN DE000ME67JC8 beim Preis von 23,41 Euro einen Gewinn von 1,59 Euro oder 12,9 Prozent p.a. Barausgleich auch im negativen Szenario.



Bonus-Strategie mit 23,3 Prozent Puffer (Dezember)



Das Capped-Bonus-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PC1WNB1 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 28 Euro, sofern die Aktie bis zum 20.12.24 niemals die Barriere bei 20 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 26,29 Euro liegt die maximale Rendite bei 1,71 Euro oder 8 Prozent p.a. Positiv: Moderates Aufgeld von 1,2 Prozent. Barausgleich in allen Szenarien.



Einkommensstrategie mit 7,8 Prozent Kupon und 8 Prozent Puffer (Juni 2025)



Die Aktienanleihe der LBBW Bank mit der ISIN DE000LB4QUF8 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 7,8 Prozent p.a. Durch den Kauf unter pari steigt die Rendite auf 8,9 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag (20.6.25) oberhalb des Basispreises von 24 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 41 Aktien (= 1.000 Euro / 24 Euro; Bruchteile in bar).



ZertifikateReport-Fazit: Freenets kalkulierbares Geschäftsmodell kann als solide Portfoliobeimischung genutzt werden. Wer es noch etwas defensiver als mit einem Direktinvestment angehen will, wählt die passende Zertifikate-Strategie nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Anlagehorizont.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Freenet-Aktien oder von Anlageprodukten auf Freenet-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de